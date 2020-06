Urus Pearl Capsule, la nuova veste per il super suv Lamborghini

Lamborghini presenta la Urus Pearl Capsule, una collezione di colori nuovissima e studiata dal suo Centro Stile appositamente ed in esclusiva per il Super SUV Urus. Il look esterno bicolore propone i colori perlati ultra brillanti con vernice a 4 strati della tradizione Lamborghini: Giallo Inti, Arancio Borealis e Verde Mantis, abbinati al nero lucido con cui sono proposti tetto, diffusore posteriore, labbro dello spoiler e altri dettagli. Cerchi da 23 pollici in nero lucido e I terminali di scarico sportivi in grigio opaco.