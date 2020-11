Urbanaut, il futuro dell’auto secondo MINI

In occasione di NEXT Gen, in esclusiva mondiale, i brand MINI presenta la sua Vision Urbanaut, l’interpretazione unica e iper moderna del concetto di spazio. Un veicolo dotato di tecnologia “digital vision”, in grado di offrire più spazio e versatilità che mai nonostante le dimensioni esterne ridotte. Adrian van Hooydonk, Head of BMW Group Design, ha spiegato: “Il marchio MINI è da sempre sinonimo di ‘Clever Use of Space’. Nella MINI Vision Urbanaut, estendiamo il concetto di spazio privato alla sfera pubblica, generando esperienze completamente nuove e ancora più ricche”.