L’unica Porsche 911 da corsa ma ‘fuoristrada’, realizzata su commissione

Quella che vediamo oggi in queste immagini è una vettura unica, ve ne siete accorti dal primo sguardo e forse non ne avevate mai vista una prima d’ora. Ebbene, si tratta di una Porsche 911 Carrera attrezzata da fuoristrada. Si chiama Syberia RS ed è stata realizzata su commissione per un imprenditore tedesco, che voleva un’auto straordinaria anche in montagna.