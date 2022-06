L’ultimo gioiello di Pagani costa sette milioni di euro

Pagani Automobili presenta l'ultima creazione realizzata su misura da Horacio Pagani: la Huayra Codalunga, un'edizione limitata che verrà prodotta in sole 5 unità, creata in stretta collaborazione direttamente con i clienti. Sotto una forma elegante e sinuosa si cela la meccanica Pagani all'avanguardia. Omologata per l'uso stradale in tutto il mondo, il prezzo di questa nuova hypercar parte da 7 milioni di euro. Lo stesso Horacio Pagani, Founder & Chief Designer, dichiara: “Un cliente non è qualcuno che compra da te solo una volta. Un vero cliente torna ancora e ancora”. Nel 2018 due collezionisti di vetture del brand gli chiesero di produrre una versione long tail della Pagani Huayra Coupé, creando un'elegante hypercar dal design pulito e snello, un modello perfettamente a suo agio sia su strada che in esposizione a eventi internazionali.