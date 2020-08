Toyota Yaris 2020, più efficiente e sportiva col nuovo motore ibrido

Inizia la commercializzazione da parte di Toyota della nuova Yaris, che ne svela la strategia per il mercato italiano in vista del lancio più importante degli ultimi anni. Non dimentichiamo infatti che si tratta del modello che ha segnato la storia del brand nel Bel Paese. Dal lancio avvenuto nel 1999 sono più di un milione le unità vendute ad oggi, quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia.