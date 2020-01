Toyota RAV4: svelata la nuova versione ibrida

Dal suo lancio nel 1994, Toyota RAV4 si è costantemente evoluta per soddisfare le mutevoli esigenze e preferenze dei clienti, con qualità, stile, prestazioni e versatilità che l'hanno fatta diventare uno dei veicoli più venduti al mondo. RAV4 è pioniere dell'alimentazione ibrida tra i suv e oggi Toyota è pronta ad estendere i benefici della tecnologia con l'introduzione del nuovo RAV4 Plug-in Hybrid, un nuovo modello che promette di essere non solo più potente ma anche più efficiente in termini di emissioni e di consumo.