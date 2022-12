Toyota Prius: la quinta generazione debutta in Europa

Toyota Prius è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel 1997, e ha da sempre avuto un impatto duraturo sulla Casa e sul mondo, affermandosi come una vera e propria icona automobilistica, mettendo in risalto il concetto di elettrificazione e segnando le future tendenze tecnologiche. La nuova generazione di Prius arriverà sul mercato solo come ibrida plug-in in Europa, e compie il passo successivo in questo viaggio.