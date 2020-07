La Toyota Corolla cresce e diventa un SUV compatto

Per alcuni versi, potremmo considerarla una sorta di evoluzione della specie. Come dimostrano le statistiche di vendita un po’ di tutto il mondo, i SUV e i Crossover stanno rapidamente diventando i modelli di auto più cercati e venduti, sopravanzando berline e compatte. Non ci si deve stupire, dunque, se Toyota prende uno dei suoi modelli di punta e lo trasforma in un SUV compatto cittadino. Nasce così la Toyota Corolla Cross, l’inizio di un nuovo viaggio per il produttore automobilistico nipponico.