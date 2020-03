Torna il mitico Bulli Volkswagen: il prezzo definitivo

Arriva davvero in tutte le concessionarie la nuova Volkswagen Bulli, e per la prima volta nella storia è dotata di motorizzazione elettrica. Siamo nel 2020 e parliamo quindi di e-Bulli, anche lo storico van si trasforma, una conversione che magari non porterà grandi numeri ma che sicuramente piacerà parecchio a chi desidera poter guida questo mezzo storico rispettando l’ambiente.