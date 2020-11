Il tesoro storico di FCA: oltre 300 auto storiche tra Fiat e Alfa Romeo

FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, celebra il suo quinto anniversario. Un traguardo importante e un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con crescente slancio. Roberto Giolito, Head of EMEA FCA Heritage, dichiara: “L’obiettivo per cui nasce FCA Heritage è ben riassunto nel suo nome. Heritage è una parola che noi italiani usiamo spesso come sinonimo di tradizione e storia, trascurando che essa contiene anche un’accezione ulteriore, e forse più letterale, di eredità, patrimonio da trasmettere. Aver dato vita a FCA Heritage, nel 2015, per noi vuol dire consegnare una visione più ampia a tutto il patrimonio rappresentato dalla nostra storia e tradizione. Significa valorizzare e non solo celebrare, far vivere e non solo custodire. Si tratta di un patrimonio inestimabile che ancora oggi ispira i modelli di domani, certo più sostenibili e connessi ma che conservano sempre lo stile Made in Italy famoso nel mondo».