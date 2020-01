Tesla sorprende: entro il 2020 arriverà un nuovo modello

Tesla offrirà presto altri modelli, diversi da quelli che ci siamo abituati a vedere. Il primo di questi modelli nuovi che vedremo sarà il primo Pick Up Tesla, di cui è prevista la presentazione ufficiale entro il 2020.



In attesa della presentazione ufficiale, circola sul web quello che sarà il prezzo: si parla di una cifra inferiore ai 50mila dollari. Il segmento dei pick up è uno dei più apprezzati negli Stati Uniti.



Quello che si vede nelle foto è un concept e nella realtà il pick up Tesla potrebbe anche molto più avvenristico nel design.