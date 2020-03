Tarraco e Ateca, i due suv spagnoli diventano sportivi

La sportività, oggi, non è percepita soltanto in relazione alle prestazioni di guida della vettura, ma anche in base all’esclusività delle linee e alla ricercatezza degli elementi di design che la contraddistinguono. Il design sportivo è un elemento sempre più decisivo nella scelta dell’auto da parte del cliente. Questi aspetti caratterizzano sempre più la gamma del marchio, divenendo fattori determinanti del successo dei modelli SEAT. In quest’ottica e con l’obiettivo di rispondere ai desideri dei clienti, la Casa di Barcellona presenta due nuove versioni di Ateca e Tarraco, che ne esaltano eleganza e feeling sportivo.