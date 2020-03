Svelata la nuova Golf con motore diesel più potente e pulito

La nuova Golf GTD debutta come sportiva per le lunghe distanze, con uno dei motori Turbodiesel più puliti al mondo, anche grazie al twin dosing. I 200 CV di potenza si contrappongono alle eccezionali percorrenze. Dando uno sguardo all’esterno, vediamo il design dei nuovi modelli Golf sportivi che esprime puro carisma. I fari a LED di serie sono collocati molto in basso e, insieme alla calandra, disegnano un accattivante elemento grafico trasversale.