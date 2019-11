Suzuki Vitara Katana, la limited edition arriva in italia: il prezzo

Dopo Jimny Gan, che è l’altra novità che a giugno fu esposta nello stand Suzuki in occasione del Parco Valentino Motor Show, la Casa lancia sul mercato anche la serie speciale a tiratura limitata Vitana Katana. Come possiamo subito captare dal nome, l’auto rende un doveroso tributo alla moto più iconica della gamma Suzuki e all’omonima spada tradizionale dei samurai giapponesi che ispirò la sua antenata del 1981. L'allestimento è disponibile in sole 100 unità inviate a ciascun Concessionario Suzuki.