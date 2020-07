Suzuki svela Across, il nuovo SUV della gamma

Suzuki lancia il suo nuovo SUV robusto e sportivo, con sistema ibrido plug-in e trazione integrale 4x4 E-Four, in grado di garantire performance ed efficienza; si riducono i consumi e le emissioni senza compromessi, con lo stile e le doti di una ammiraglia. Across è il primo modello che nasce da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota. Si distingue per la sua linea robusta basata su poligoni netti, che combina la forza caratteristica di un SUV con un frontale sportivo dominato da una ampia griglia. Il sistema ibrido Plug-in è sofisticato e garantisce un’efficienza di livello superiore e basse emissioni di CO₂.