Il SUV più venduto di Toyota in versione Total Black

, Toyota presenta la versione dal carattere forte e deciso del suo SUV con motorizzazione ibrida di successo . Gli angoli e le superfici della carrozzeria sono messi in evidenza dal coloree dall’ampio uso di elementi stilistici neri, il design del veicolo spicca ancor più. La griglia anteriore e la griglia inferiore, i paraurti inferiori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le modanature posteriori e lo spoiler sono completamente neri, i cerchi in lega da 19’’ hanno una nuova finitura in. Anche i sensori di parcheggio intelligenti sono verniciati di nero, ilal centro del frontale dell'auto è l’unica interruzione all’aspetto total black.