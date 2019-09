I Suv più venduti al mondo: i prezzi in Italia

Il sito 'Focus2Move' (specializzato nell'analisi dei trend e delle vendite nell'automotive, in base alla propria banca dati globale) ha stilato la classifica dei Suv più venduti al mondo. Nel 2018 questo segnmento del mercato auto si è confeermato in grande crscita (rappresentando il 34,4% delle vendite globali di auto).



In vetta alla classifica troviamo la Toyota Rav4 che si conferma il suv più venduto nel mondo nei primi mesi del 2018 con 408.649 consegne, il 7,5% in più dello stesso periodo del 2017.



RAV4 è la prima vettura progettata sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) che promette una dinamica di guida particolarmente appagante per la categoria, grazie alla nuova trazione integrale, design accattivante ed elementi stilistici che assicurano una più forte connotazione stradale.



Nuovo RAV4 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 2019. Il modello ibrido in Italia è venduto al prezzo in offerta di 28.300 euro.