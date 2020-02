I 10 suv crossover più venduti di gennaio 2020

Torna l'appuntamento con i dati di vendita mensili stilati da UNRAE e, come accade ormai da diverso tempo a questa parte, anche nel mese di gennaio 2020 i SUV crossover continuano a rosicchiare fette di mercato alle altre tipologie di automobili. In un mercato in contrazione (rispetto a gennaio 2019 sono state immatricolate quasi 10 mila autovetture in meno), i crossover sono gli unici che vedono crescere numero di immatricolazioni e percentuale di mercato. Procedendo a questi ritmi, l'aggancio alle berline non è poi così lontano come poteva sembrare qualche tempo fa.