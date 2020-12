I dieci SUV compatti più venduti in Italia a novembre 2020

Eccoci qui con il consueto appuntamento in cui riveliamo. Anche nel mese di novembre 2020 i SUV crossover continuano ad avere successo, nonostante la situazione del mercato auto in questo periodo non sia proprio delle più rosee, anzi. Il Coronavirus ha “tirato un colpo basso” a tutto il comparto e, come sappiamo, le previsioni per il 2020 non sono per niente positive. Nonostante questo, a novembre sono stati immatricolati 49.871 crossover in Italia contro i 52.339 dello stesso mese del 2019. Vediamo i più venduti.