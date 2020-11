Il Suv a gas naturale più potente di sempre

Una speciale trasformazione a gas realizzata dalle società, del gruppo Holdim, Ecomotive Solutions e Autogasitalia ha realizzato il SUV a CNG (gas naturale compresso) più potente, ma con consumi da citycar.



Questo prototipo è una Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive DSG che è stata convertita per la doppia alimentazione benzina – CNG (gas naturale compresso) con un intervento in aftermarket.



La Cupra Ateca Limited Edition 2.0 trasformata a metano è stata esposta per la prima volta nell’ambito della manifestazione fieristica Oil&nonoil, che si è svolta a Verona dal 21 al 23 ottobre, presso lo stand di Snam4Mobility.