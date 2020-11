La supercar italiana che omaggia le Frecce Tricolori

Frecce Tricolori, chi non conosce la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare, che è tra le più famose al mondo? Il loro nome ufficiale, forse non tutti lo sanno, è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico; la pattuglia è nata nel 1961, quando l'Aeronautica stessa ha deciso di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Sono dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, e si tratta della pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Anche l’automotive vuole rendere omaggio a questo corpo speciale, e non è la prima volta che succede.