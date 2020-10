La supercar ibrida tutta ‘Made in Italy’

Siamo in un periodo storico di gran fermento per il mondo dell'auto, le nuove tecnologie di motorizzazione hanno raggiunto livelli che fino a qualche anno fa erano lontani anche solo dall’immaginazione, l'elettronica è sempre più dominante e il design ha raggiunto livelli futuristici. In questo clima, non è facile creare una vettura nuova, in grado di distinguersi per delle caratteristiche uniche, capace di "lasciare il segno".