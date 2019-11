Skoda Scala arriva anche la versione a metano

Skoda Scala arriva anche nella versione a metano. L’auto sarà in vendita entro il quarto trimestre dell’anno ed è stata presentata a Berlino ai CNG Mobility Days 2019. La vettura sarà equipaggiata con il motore a tre cilindri 1.0 in grado di erogare 90 cavalli di potenza. C’è un piccolo serbatoio di riserva di benzina che permette di raggiungere una stazione di rifornimento per riempire le tre bombole di bordo che sono state posizionate sotto il vano bagagli e sotto i sedili posteriori, possono essere caricate con 13.8 kg di metano assicurando alla nuova Skoda Scala G-Tec 410 km di autonomia che, insieme ai 220 del benzina, sono in tutto in media 630 km per doppio pieno.