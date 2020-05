ŠKODA Kamiq, il city suv che ama l’avventura

amplia la gamma del nuovo city suvoffrendo una versione inedita che avremmo dovuto vedere al Salone di Ginevra lo scorso marzo, annullato a causa del Coronavirus, come ben sappiamo. Si tratta dellache aggiunge alla dinamicità del modello un’immagine molto. Dopo la variante di SCALA MONTE CARLO , questa invece pone l’accento sull’anima suv del modello. Sono nuovi i passaruota in nero opaco, gli elementi protettivi della carrozzeria in color argento, i cerchi in lega da 17” o 18”.