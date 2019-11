Skoda Citigo-e iV, la prima auto elettrica della Casa arriva in Italia

Con Skoda Citigo-e iV la Casa automobilistica boema, 124 anni dopo la sua fondazione, apre una nuova pagina della sua storia. La vettura è la prima Skoda di serie con motore elettrico, non è solo un’auto alimentata esclusivamente a batteria, ma è anche totalmente a emissioni locali zero. La batteria agli ioni di litio consente un’autonomia massima di 260 km. L’auto è pensata per l’impiego nelle grandi città.