Salone di Ginevra: Seat svela il primo modello elettrico

Seat sceglie il Salone di Ginevra per togliere il velo a el-Born, il primo concept al 100% elettrico firmato dalla Casa spagnola. Il progetto verrà svelato in anteprima sugli stand di Seat al prossimo Salone di Ginevra. Le caratteristiche dell’auto si presentano già come accattivanti e al tempo stesso attente ai consumi.La concept car el-Born è dotata di un potente pacco batteria ad alta densità energetica che è montato al centro dell’auto e riesce ad assicurare fino a 420 km di autonomia del ciclo di prova WLTP. Il tempo di ricarica della batteria da 62 kWh è di 47 minuti fino all’80% e il motore, con 204 cavalli di potenza, riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.