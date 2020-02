Le immagini della nuova Hyundai i30

Hyundai presenta la Nuova i30, in vista dell’anteprima mondiale che si terrà al prossimo Salone di Ginevra. Il modello è stato realizzato con un nuovo design e avanzati sistemi di connettività e sicurezza, inoltre monta powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V per un’efficienza di marcia ancora maggiore. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il nuovo allestimento N Line, che sarà per la prima volta disponibile anche sulla nuova i30 Wagon, a partire dall’estate 2020.