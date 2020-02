Renault Mégane si rinnova e diventa ibrida

New Mégane è una gamma emblematica che è stata rinnovata oggi, dal 1995 sono state vendute 7 milioni di unità in tutto il mondo, in quattro diverse generazioni. La nuova Renault Mégane è stata completamente modernizzata, presenta nuovi schermi multimediali da 9,3 pollici e schermi da 10,2 pollici sul cruscotto, trae vantaggio da tutte le funzionalità del sistema multimediale EASY LINK Renault. Questo sistema è progettato per essere ergonomico e più funzionale, per una maggiore facilità d'uso.