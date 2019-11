Renault Clio, ecco come saranno i nuovi interni 

La Renault Clio è una vettura che è stata lanciatae da sempre è una di quelle di maggiore successo per la Casa francese. In quattro generazioni proposte sono stati venduti circa. Oggi parliamo della, l’attesissima che verrà presentata in occasione della mega kermesse che si svolge ogni anno e che attira appassionati di tutto il mondo, il Salone di Ginevra , che aprirà le sue porte il 7 marzo, fino al 17.