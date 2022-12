La Renault Austral è stata eletta “Best Buy Car in Europe 2023”

Dopo la candidatura nel “listino ristretto” dello scorso novembre, arriva anche l’ambito riconoscimento. La Renault Austral è stata infatti eletta la “Best Buy Car in Europe” per l’anno 2023. Il SUV ipertecnologico della Casa della Losanga è riuscito così a battere la concorrenza agguerrita di Opel Astra e Peugeot 308 (arrivate rispettivamente seconda e terza in classifica) e di Dacia Jogger, Honda Civic e Toyota Aygo X (incluse anche loro nel sestetto delle finaliste per l’edizione 2023).