Renault Arkana, il nuovo SUV dal look sportivo

Eccolo il primo mezzo di Renault in grado di concretizzare quanto annunciato nella strategia “Nouvelle Vague”. Renault Arkana è un veicolo ibrido nello stile, negli utilizzi e anche nelle motorizzazioni, una proposta avvincente per riconquistare il segmento C. Lanciandolo in Europa, Renault rivoluziona i codici tradizionali del mercato. Si tratta infatti del primo costruttore generalista a proporre un SUV dal look sportivo, linea finora riservata ai veicoli delle marche premium.