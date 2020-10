Il primo camion elettrico dei Vigili del Fuoco

Siamo in un’epoca in cui la mobilità elettrica e i veicoli a zero emissioni stanno ormai guadagnando un ruolo davvero importante sia per il presente che come opportunità per il futuro, con tecnologie innovative e di ultima generazione. Oggi l’elettrico ha raggiunto anche i Vigili del Fuoco. Cosa significa? Rosenbauer, la Casa austriaca, sta per terminare la realizzazione dei test sul nuovo mezzo RT (Revolutionary Technology), un camion elettrico con batteria da 50 kWh in grado di alimentare anche dispositivi esterni e di usare un motore diesel per ampliare il campo di intervento.