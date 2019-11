La presentazione ufficiale del primo suv Aston Martin DBX

Dopo 106 anni di storia Aston Martin apre un nuovo capitolo e presenta il suo primo suv DBX, che spingerà il marchio a nuove vette in tutto il mondo. Inizia quindi una nuova era nella ricerca della Casa per offrire prestazioni, stile e usabilità eccezionali in un segmento precedentemente inesplorato dal produttore. DBX è un suv di lusso con livelli di prestazioni dinamiche tipici delle auto sportive.