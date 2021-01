Porsche, ecco la nuova Taycan a trazione posteriore

Continua ad allargarsi la famiglia delle Porsche Taycan. Dopo il lancio della Taycan Turbo S, alla Taycan Turbo e alla Taycan 4S arriva il turno della Taycan “versione base”, primo modello della famiglia dotato di sola trazione posteriore. Ovviamente, non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che la nuova Porsche Taycan sia considerata un “entry level”: come da tradizione, la casa di Stoccarda non ha lesinato in dotazione hi-tech, qualità dei materiali e comparto meccanico. Il tutto con un prezzo di listino più basso di oltre 20 mila euro rispetto agli altri modelli.