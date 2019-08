Porsche Taycan, l’auto elettrica che cambia la storia

Porsche svela, entrando in fabbrica, la sua prima auto di serie 100% elettrica Taycan che si ispira al concept Mission E prevista per il debutto commerciale nel secondo semestre del 2019.



La Taycan grazie alla tecnologia a 800 volt e alle nuove colonnine da 350 kW promette di ricaricare 100 km di autonomia in soli 4 minuti.



La Casa tedesca è anche in prima fila nella joint venture Ionity (con Audi, BMW, Daimler e Ford) che porterà all’installazione in tutta Europa di 400 colonnine ultrafast da 350 kW entro la fine del 2019, Italia compresa.