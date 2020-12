Porsche svela alcuni modelli mai visti su strada

"Porsche Unseen", Porsche pubblica per la prima volta studi progettuali eseguiti fra il 2005 e il 2019 e finora mai divulgati. La Casa produttrice mostra al pubblico le immagini di quindici vetture che non hanno mai visto la luce, offrendo l’opportunità di capire come si svolge il processo di progettazione, dai primi schizzi al modello ultimato. I prototipi inediti sono presentati in esclusiva sul canale Porsche Newsroom attraverso una serie di articoli. Gli appassionati del marchio possono acquistare il libro "Porsche Unseen" e sapere di più di ciò che avviene dietro le quinte di Porsche Style. In seguito si potranno anche ammirare alcuni di questi prototipi dal vivo, alcuni modelli verranno inseriti nella mostra in programma nel 2021.