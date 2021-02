Pininfarina Battista, l’hypercar con prestazioni da record

Il pilota collaudatore e development driver leggendario di Automobili Pininfarina Nick Heidfeld ha portato per la prima volta in pista la nuova Battista hyper-GT. Un nuovo passo per lo sviluppo del prototipo, presso il Nardò Technical Center in Italia. Heidfeld ha un ruolo chiave nello sviluppo dell’auto, sin dall'inizio del progetto. Nel 2019 ha dato il suo primo feedback sull'ergonomia del prototipo fisico, anziché virtuale. Poco dopo, ha guidato un simulatore professionale avanzato dinamico in Italia; l’obiettivo era supportare la messa a punto dinamica della hyper-GT elettrica a trazione integrale con l’eccezionale potenza di 1900 CV.