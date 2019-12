Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

Opel diventa elettrica. Con la nuovissima sesta serie di Corsa, il costruttore tedesco offre per la prima volta anche una versione elettrica a batteria con un’autonomia di 330 chilometri (WLTP1).



Opel ha scelto il modello più popolare del marchio per portare finalmente la mobilità elettrica al di fuori della propria nicchia. Opel Corsa è un successo assoluto. Dal 1982, anno in cui fu presentata in anteprima mondiale, ne sono state prodotte più di 13,6 milioni di unità.