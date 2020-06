La nuova creatura a zero emissioni di Opel è davvero, pronta per l’uso quotidiano e con un’autonomia fino a 337 km nel ciclo WLTP1. Inoltre è disponibile anche un optional che rappresenta il fiore all’occhiello di Opel, ovvero i fari adattivi IntelliLux LED, che abbiamo visto su Opel Astra e che in questo segmento di mercato sono davvero unici.