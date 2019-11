Opel, dopo 11 generazioni arriva l’Astra più efficiente di sempre

Undici generazioni e non sentirle. Le compatte di casa Opel continuano a "rigenerarsi" dalle loro ceneri, quasi fossero una fenice. L'ultimo esemplare è la Opel Astra 2019, modello rivisto in profondità sia nell'estetica sia nelle motorizzazioni per regalare un'esperienza di guida tutta nuova. Il tutto, però, senza dimenticare la sua storia ultradecennale.