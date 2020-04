Opel Astra, l’innovativa tecnologia della luce

La nuova Opel Astra offre una luce a matrice adattiva IntelliLux LED che trasforma la notte in giorno; la luce eccellente non solo aumenta la sicurezza, ma rende anche la guida più piacevole. L’auto ha svolto un ruolo pionieristico nell'introduzione della luce a matrice nel 2015. Il sistema è all’avanguardia e offre una visione notturna ottimale senza abbagliare gli altri utenti della strada. Opel ha sviluppato in maniera continua la luce a matrice IntelliLux LED e l'ha lanciata in altri modelli, come Insignia e la nuova Corsa.