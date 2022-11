Il nuovo SUV sportivo che reinventa il mercato dell’auto

A Milano è stato svelato in anteprima, il nuovo SUV sportivo 100% elettrico che verrà presentato ufficialmente al grande pubblico in occasione della terza edizione del MIMO Milano Monza Motor Show in programma dal 16 al 18 giugno del 2023. Si tratta di un modello innovativo, realizzato con l'obiettivo di reinventare il mercato dell'auto. Oltre al SUV, la startup avrebbe in cantiere anche una berlina: AEHRA punta entrare a pieno regime di produzione entro il 2025, lo stesso anno in cui Jaguar produrrà solo auto elettriche , abbandonando i modelli a combustione.