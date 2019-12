Il nuovo suv ibrido plug-in dei Quattro Anelli

Audi man mano mette in circolazione i suoi nuovi modelli elettrificati, apre la prevendita della Q7 TFSI e quattro in Germania e in altri paesi europei. Il suv, il cui azionamento ibrido plug-in combina un motore a benzina V6 da tre litri con un potente motore elettrico, è disponibile in due livelli di potenza. La versione top di gamma offre una potenza del sistema di 456 CV e 700 Nm di coppia, mentre la seconda versione eroga 381 CV e 600 Nm.