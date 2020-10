Il nuovo SUV elettrico di Volkswagen: il prezzo

Volkswagen ha lanciato il suo nuovissimo SUV elettrico ID.4, sono state aperte le prevendite del veicolo a zero emissioni del brand contemporaneamente in Germania e in altri Paesi europei, solo un giorno dopo aver assistito alla sua tanto attesa anteprima mondiale. Per il nuovo SUV a batteria di cui abbiamo tanto parlato, oggi i clienti possono scegliere tra due modelli di edizione preconfigurati: ID.4 1ST e ID.4 1ST Max.