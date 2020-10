Il nuovo SUV col cuore Mustang da 465 CV

Per la prima volta ecco arrivare in Europa Mustang Mach-E GT, a trazione integrale. Modello eccezionale e potente, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3.7 secondi e di sprigionare ben 465 CV. Sarà introdotta sul mercato alla fine del 2021. Nessun altro modello della sua categoria può accelerare più velocemente di Mustang Mach-E GT, la vettura ideale per tutti gli appassionati che vogliono sfruttare al massimo i vantaggi, in termini di prestazioni, della guida completamente elettrica.