Il nuovo suv coupé Mercedes GLE promette elevati standard

Il lusso, l'eleganza e la sportività coniugata con la robustezza tipica di un SUV. Questo il messaggio stilistico del nuovo GLE Coupé, ultimo SUV premium uscito dalle fabbriche della casa di Stoccarda (anche se è prodotto, come molti altri modelli Mercedes, negli stabilimenti statunitensi di Tuscaloosa). Il gran lavoro fatto dai designer e dagli ingegneri è testimoniato sia dal bassissimo coefficiente aerodinamico (appena 0.32) sia dalle finiture interne dell'abitacolo, curate in ogni singolo dettaglio. Uno sviluppo reso necessario dalla grande concorrenza che, negli ultimi tempi, si è venuta a creare nel settore dei SUV premium: come dimostrano le varie statistiche di vendita (anche italiane), i SUV sono ormai diventati i veicoli preferiti degli automobilisti di tutto il mondo. E i SUV premium non fanno di certo eccezione.