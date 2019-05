Il nuovo Ranger Rover è davvero ‘spaziale’

Land Rover ha deciso di lanciare delledi vetture e tra queste ce n’è una che è stata lanciata letteralmente sulle stelle. Si tratta infatti della serie limitata di Range Rover chiamata, realizzata per una nicchia di mercato molto specifica. La nuova versione speciale potrà essere comprata solo da chi ha deciso di firmare per far parte della comunità di Virgin Galactic Future Astronaut. Queste persone saranno quindi circa, le uniche che potremo vedere veramente al volante del. Tutto solo dopo aver prenotato un posto all’interno dell’astronave, per la modica cifra di