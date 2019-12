Il nuovo modello di Porsche più sportivo

Porsche completa la serie Macan con un modello nettamente sportivo. La nuova Macan GTS si distingue per il potente propulsore, il telaio progettato per prestazioni elevate, una linea esclusiva ed equipaggiamenti ottimizzati. Il motore biturbo V6 da 2.9 litri è in grado di sprigionare la potenza di 380 cavalli, 20 cavalli in più rispetto al modello precedente. Se equipaggiata con il cambio a doppia frizione ottimizzato e il pacchetto opzionale Sport Chrono, la Macan GTS vanta uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi, la velocità massima raggiunta è di 261 km/h.