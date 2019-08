Nuovo Dacia Duster: arriva anche la versione con motore Gpl

In Europa il nuovo Dacia Duster continua ad esser il SUV più venduto a privati, oltrepassando dal 2010 ad oggi il milione di unità vendute.



Ora il nuovo Dacia Duster introduce anche il primo motore GPL Euro6DTemp del Gruppo Renault.



Con questa new entry, Dacia arricchisce e completa l’offerta per consentire ancora una volta una scelta libera da compromessi: tutto il piacere di guida senza rinunciare all’economia del GPL.



Il serbatoio di Nuovo Duster GPL ha una capienza di 33,6 litri di GPL, con i quali è possibile percorrere ben 436 km. Aggiungendo, invece, la capienza del serbatoio di benzina (50 litri), è possibile percorrere fino a 1.269 km.



Il prezzo di partenza di Nuovo Duster GPL è di 13.350€ sul livello ESSENTIAL e per ogni livello (ESSENTIAL, COMFORT e PRESTIGE) il prezzo del motore GPL è di soli € 500 in più rispetto al motore benzina.