Le nuove Volvo della Polizia Stradale con allestimento speciale

Il mese scorso sono state consegnate 25 Volvo V60 Station Wagon in speciale allestimento Polizia richieste da Autovie Venete S.p.A. e destinate alle pattuglie che lavorano sulla rete autostradale di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La fornitura è stata finalizzata grazie ai servizi offerti dalla società di noleggio fiorentina Program, che da anni assiste Autovie Venete S.p.A. per le flotte di veicoli di rappresentanza e di mezzi operativi, tra i quali le auto in allestimento speciale destinate alla Polizia Stradale.